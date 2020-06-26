Уголовное дело по статье "Экоцид" открыла Служба безопасности Украины по факту катастрофических наводнений на западе страны, которые привели к разрушениям. Об этом спецлужба сообщает на своей странице в соцсети.

"Следствие распространяется на возможное бездействие должностных лиц различных органов, ответственных за природоохранные меры, а также незаконное ведение хозяйства. СБУ уже передала органам прокуратуры материалы о незаконной вырубке леса, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной и придоохранной деятельности уполномоченных лиц на территории западных районов Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по официальным данным, в июне 2020 количество осадков существенно превысило нормуи это привело к гибели людей.

"Только на территории Прикарпатья из-за стихии более 10 тысяч жилых домов были подтоплены, уничтожено и повреждено свыше 700 километров дорог и почти 700 мостов, уничтожено более 4 тысяч метров берегоукрепления", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства будет проводить следственное управление СБУ Украины по Ивано-Франковской области.

В настоящее время продолжаются первые следственные действия.

Отметим, что 441 ст. УК Украины "Экоцид" предусматривает от 12 до 15 лет лишения воли за массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов и совершение иных действий, которые могут привести к экологической катастрофе.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за ливней новые масштабные наводнения грозят не только западу Украины, но и Одесской области.

Также мы сообщали, что Украина попросила Евросоюз и НАТО помочь справиться с последствиями наводнения.