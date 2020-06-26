Офис президента не аккредитовал многих журналистов на пресс-конференцию, которую глава государства Владимир Зеленский проводил в ходе рабочего визита в Херсон. В ответ на это местные СМИ опубликовали на своих сайтах шуточные публикации о президенте и его поездке.

Об этом в пятницу, 26 июня, пишут пользователи Facebook.

Так, некоторые СМИ опубликовали материалы, в которых цензурируется фамилия президента Украины, а в местах, отведенных под его цитаты, нет ни одного слова.

Зеленский не пустил журналистов на пресс-конференцию в Херсоне. Местные СМИ ему отомстили. Скриншот: Facebook

Зеленский не пустил журналистов на пресс-конференцию в Херсоне. Местные СМИ ему отомстили. Скриншот: Facebook

Напомним, что сегодняшняя поездка Зеленского стала для него второй после выхода из режима самоизоляции и срочного выезда в Ивано-Франковскую область, которая сильно пострадала от наводнений.

Ранее мы писали, что сегодня Украина подписала концессионный договор о передаче Херсонского морского торгового порта. Документ был оформлен сегодня в присутствии президента Владимира Зеленского.