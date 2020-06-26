Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили об изменении подозрения бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которого правоохранители считают соучастником экс-президента Украины Виктору Януковича и бывших министров обороны страны Дмитрия Саламатина Павла Лебедева. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Ведомство не называет фамилии главы Генштаба, но известно, что в тот период (февраль 2012 – февраль 2014гг) эту должность занимал Владимир Замана.

"Следствием установлено, что бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины при соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны Украины в период с 2012 по 2014 годы совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее приспешникам помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - сообщили в ГБР.

Уточняется, что подозреваемый, будучи начальником Генштаба ВСУ совместно с упомянутыми соучастниками осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ, во время которого необоснованно сокращалась численность, расформировывались (переформировывались) отдельные воинские соединения, воинские части и подразделения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера.

"Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Сейчас материалы уголовного производства готовятся к открытию стороне защиты.

"Дополнительно информируем, что во исполнение требований уголовного процессуального законодательства экс-президент Украины Янукович В.Ф. вызывался в Государственный бюро расследований повестками на 30 апреля, 13 мая и 23 июня 2020 года. Сообщения о вызове направлялись по месту регистрации и последнему известному месту его жительства. Также повестки о вызове Януковича В.Ф. на указанные даты публиковались на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований и в газете "Урядовый курьер". При таких обстоятельствах, Януковичу В.Ф. и его защитникам была доказана необходимость явиться в помещение Государственного бюро расследований для получения сообщения о подозрении. В связи с этим, в настоящее время он приобрел статус подозреваемого и считается лицом, которому сообщено о подозрении", - добавили в ГБР.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Заманы, во время аннексии Крыма Путин якобы о чем-то предупреждал по телефону Турчинова.

Также мы сообщали, что экс-глава Генштаба говорил, что Турчинов и Замана вместе в конце февраля 2014 года снизили степень готовность украинских войск в Крыму.