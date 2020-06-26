В Министерстве образования обновили список стран, где наблюдается опасная ситуация с эпидемией коронавируса. В перечень "красной зоны" попали более 50 государств.

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила пресс-служба МОЗ.

Государствами с сильным распространением коронавируса считаются те, где число активных случаев заражения составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. После их посещения нужно пройти двухнедельную обсервацию или самоизоляцию.

Среди стран "красной" зоны названы США, Бельгия, Россия, Португалия, Франция, Израиль, Канада, Египет, Молдова, Испания, Швеция и Великобритания. Украина также снова попала в "красную зону". Показатель на 100 тысяч населения - 50,6 случаев.

За последние три дня этот список пополнился такими государствами:

Антигуа и Барбуда,

Египет,

Испания,

Швеция,

Великобритания,

Ирак,

Бангладеш.

Люди, которые прибывают в Украину из "зеленой зоны", могут не проходить двухнедельную самоизоляцию. Иностранцы из всех стран должны иметь полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.

Напомним, ранее Украина после возобновления международного авиасообщения решил поделить всех прибывающих граждан в страну на две категории, в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса в разных странах.

Как сообщалось, Украина внесла саму себя в список неблагополучных из-за коронавируса стран.