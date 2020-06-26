Вслед за Российской Федерацией Конституцию решили изменить и в Беларуси. При этом президент республики Александр Лукашенко заявил о намерении несколько децентрализовать власть.

Об этом он заявил в пятницу, 26 июня, во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", передает БЕЛТА.

"Конституция - основной закон. Мы ее сделаем (изменим - Ред.) за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Лукашенко.

По его словам, местная власть в Беларуси должна иметь более широкие полномочия, потому что "на месте им виднее".

"Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - сказал президент.

Кроме того Лукашенко добавил, что возвращение к Конституции образца 1994 года, за которое выступают политические оппоненты действующего главы Беларуси, - это движение назад.

Напомним, что до 1 июля включительно россияне голосуют за поправки в Конституцию РФ, которые позволят действующему президенту России Владимиру Путину "обнулить" свои сроки.

Ранее мы писали, что в Беларуси, в преддверии президентский выборов 9 августа, проводятся задержания представителей оппозиции.