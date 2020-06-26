Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, который был пойман с поличным при получении огромной взятки.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Зеленский прокомментировал свое решение при общении с журналистами во время рабочей поездки в Херсонскую область.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что освобожу главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", - сказал президент.

В конце речи он добавил: "Нет "наши - не наши". Украл - садись".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о высокопоставленном взяточнике.

Напомним, в губернаторском кресле Балонь продержался недолго: его назначили в конце осени прошлого года.