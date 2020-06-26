В компании Facebook решили официально перейти на транслитерацию Kyiv вместо Kiev при написании названия столицы Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Я рад сообщить, движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу.

Facebook официально перешел к использованию Kyiv. Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv", - написал он.

Также он рассказал что к этому привели "десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы - от европейских до западного побережья США".

Он уточнил, что написание украинской столицы - это очень важная вещь, которая формирует массовое сознание англоязычного мира и приучает к пониманию, что Украина - это Украина.

Напомним, осенью 2018 Министерство иностранных дел начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет призывать иностранные СМИ во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv, а не транслитерацию с российской Kiev.

Как мы писали, в июне прошло года Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.