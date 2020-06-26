На выходных западные регионы Украины ожидают осадки с грозами, на День Конституции дожди пройдут также на Севере страны и в Киеве.

Об этом в пятницу, 26 июня, пишет народный синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, в западных областях в субботу и воскресенье пройдут кратковременные дожди с грозой. Большая вероятность осадков ожидается и в Карпатах - там пронесется сильный ветер и высыпет град. Температура воздуха на Западной Украине 27 и 28 июня будет 23-28 градусов тепла. В других регионах страны будет преобладать сухая солнечная погода. Однако есть вероятность небольших дождей в Сумской и Полтавской областях.

В то же время жители столицы в субботу смогут насладиться летней погодой.

"Киевляне! Завтра купайтесь, загорайте, ловите сачком бабочек и гните спины на огородах спокойно, только в шляпах и панамках - будет солнечно и жарко, +28+ 30 градусов"

Диденко также рассказала, что в воскресенье, 28 июня, антициклон Utz отойдет из-за влияния атлантического циклона Sylvia. По этой причине в западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. Столбики термометра покажут от 26 до 32 градусов тепла.

На День Конституции дожди с грозами ожидаются и в Киеве. Там будет "прыгать атмосферное давление, а с ним и артериальное". Синоптик советует запастись лекарствами перед поездкой на дачу, а также захватить с собой средство от комаров и солнцезащитный крем. Температура воздуха в столице будет колебаться от +30 градусов в сухую погоду до +25 градусов во время дождя.

Напомним, что на сегодня синоптики обещали малооблачную погоду. Грозы, местами град и шквалы ветра до 15-20 м/с сегодня ожидаются в Карпатском регионе.

Ранее мы писали, что в июле средняя температура воздуха не будет запредельно жаркой, однако в отдельных регионах Украины столбики термометра покажут 41 градус тепла. Также в следующем месяце ожидаются сильные осадки и грозы.