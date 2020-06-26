К 15 годам лишения свободы приговорил Северодонецкий суд Луганской области экс-депутата городского совета от "Фронта перемен" (лидер - Арсений Яценюк) Владимира Живагу по обвинению в сексуальном развращении и изнасиловании детей. В уголовном деле фигурировали шестеро пострадавших девочек. Самой младшей на момент совершения преступления было 6 лет, остальным - 12 лет.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Первой пострадавшей оказалась 6-летняя племянница подсудимого, которая вместе с мамой (сестрой его жены) приезжала погостить в загородном доме Владимира Живаги. В материалах дела говорится о том, что хозяин дома пригласил девочку помочь ему убрать в бане. А дальше фотографировал ее голую, прикасался к ней, показывал свои половые органы и заставлял ребенка их касаться.

Когда девочка рассказала об этом маме, та не поверила услышанному и отвела ребенка к психологу. Но по мнению специалиста, ребенок не мог такое придумать, поэтому рассказанное является правдой. Женщина рассказала о случившемся сестре, которая затем нашла у мужа в компьютере фотографии других обнаженных девочек. В марте 2009 супруги развелись.

В другом эпизоде дела говорится о том, что в мае 2009 две девочки гуляли в Северодонецке рядом с Братской могилой. К ним подошел мужчина, который сказал, чтобы они не мусорили. Он ушел, но на прощание пригласил всех в цирк, а также сообщил, что поможет, если им потребуется поддержка или материальная помощь. Одна из девушек оставила ему свой номер телефона. Как-то к девочке пришла подруга, которая поссорилась с бабушкой и с родителями и не хотела ночевать дома. У подруги была однокомнатная квартира и спать было негде, и тогда они позвонили этому мужчине.

Девушки поехали к нему в поселок Метьолкино, но по дороге заблудились и хозяин встретил их на машине. Он завел гостей к себе в дом, а во дворе выпустил из вольера собаку породы алабай. После этого он угощал девочек коньяком, а затем пригласил в детскую комнату. Одна из девушек увлеклась игрой на компьютере. А хозяин дома в это время занялся второй гостьей. Через 20 минут вторая девочка сообщила подруге, что хозяин дома ее изнасиловал. По ее словам, мужчина якобы объяснил, что лучше он аккуратно лишит ее девственности, чем какой-то неопытный подросток. Девушки не смогли сбежать, потому что были заперты, к тому же во дворе была собака и они вообще не знали дороги назад. Утром мужчина отвез их машиной домой.

Несмотря на изнасилование подруги, вторая девочка позже снова поехала к нему домой. Тогда Живага вступил в половой контакт с ней и снял это на видеокамеру. Затем девочка еще приезжала и привозила с собой подружек. Девочки надевали рубашки хозяина и он фотографировал их обнаженными. Таких визитов было не менее 7-8.

Однажды гости нашли на компьютере Живаги папку с фотографиями и видео, на которых были они и другие дети, а также фото совсем маленькой девочки с фаллоимитатором. Девушки стерли эту папку, что очень рассердило хозяина дома.

Весной 2010 года мужчина вспомнил о своей племяннице, которой к тому моменту было 8 лет. Он подстерег девочку возле школы и убедил поехать к нему домой смотреть мультики. Во время следующих встреч он дважды занимался с потерпевшей анальным сексом.

С октября 2011 года и до начала мая 2012 Живага регулярно приглашал девочек к себе домой, поил спиртным, включал мультик "Алиса в стране чудес", а затем вступал с ними в половые отношения. На следующее утро мужчина давал детям по 50 гривен и подвозил домой или отправлял на такси.

Девочки приходили к нему повторно. Позже суд объяснит это непониманием детей того, что с ними происходило, поэтому у жертв формировалась привязанность к обидчику. Прокурор объяснил, несмотря на то, что пострадавшие добровольно приходили к Живаге в дом, это не давало ему права совершать в отношении них действия сексуального характера.

В 2012 году с одной из старших девочек, которая бывала в доме Живаги, связался следователь полиции. Он сказал, что одних только показаний будет недостаточно, чтобы осудить этого человека и посоветовал взять сумку со скрытой камерой. Правоохранитель не просил делать что-то конкретное, нужно было просто поехать и ждать, как Живага будет себя вести. Девушка поехала к педофилу с подружкой. В тот день он принимал гостей в бане, пил с девочками пиво и по очереди вступал с ними в сексуальные отношения. Затем девочка вернула сумку с камерой следователю.

Однако в суде в качестве доказательства эта видеозапись не фигурировали. А следователь полиции не подтвердил, что передавал такую ​​сумку. Он заявил, что сотрудничество с несовершеннолетними запрещено. Также он отметил, что не вправе разглашать сведения о проведении негласных следственных розыскных действий. Каких-либо рекомендаций и указаний как себя вести с обвиняемым он девочкам не предоставлял. А материалы расследования остались в оккупированном Луганске.

Также известно, что бывшая жена обвиняемого была на 10 лет моложе его. Мужчина рассказывал своим юным гостям, что женщина ему изменила и родила ребенка от другого. В семейном альбоме на всех фотографиях ее лицо было вырезано.

Сама экс-жена объясняла, что муж не хотел детей и стерилизовал себя. Также он не был биологическим отцом ее сына. Причиной развода стала история с развращением племянницы, после которой жена стала находить в компьютере и в соцсетях мужа фото девочек. Она начала следить за мужем и узнала о его половой связи с малолетней дочерью своей сестры. Из распечаток телефонных звонков сестры увидели, как часто обвиняемый звонил ребенку. Кроме того, мать подкладывала ребенку в ранец диктофон с таймером, который включался после занятий в школе.

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