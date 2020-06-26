Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) 30 июня проведет акции в Киеве и регионах страны с требованием не допустить принятия антипрофсоюзного законопроекта №2681 и других антисоциальных законов.

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает пресс-служба ФПУ.

Как сообщается, акции будут проходить в формате информационного пикетирования госучреждений в столице и на местах.

В Киеве в правительственном квартале:

с 8:45 до 10:30 состоится пикетирование Верховной Рады Украины во время проведения Согласительного совета

с 10:30 начнется движение колонны в офис Президента Украины

с 11.00 - пикетирование Офиса Президента Украины.

Акция будет проходить с учетом карантинных ограничений и должна завершиться в 12:00.

"Во время пикетирования возле Верховной Рады на площади Конституции выступят представители профсоюзов и передадут требований участников акции парламентариям. Пикетчики Офиса президента вручат требования профсоюзов представителю Офиса президента", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ФПУ хочет добиться остановки дальнейшего продвижения правительством "антисоциального закона о труде, который нарушает права граждан".

Также профсоюзы хотят, чтобы Рада отозвала антипрофсоюзный депутатский законопроект №2681 от "слуг народа", а профсоюзная реформа проводилась только с участием самих профсоюзов.

Кроме того, митингующие будут требовать изъятия из законопроекта №2275 статьи о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.

Также они хотят отозвать с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову за проведение антисоциальной политики и антигуманную позицию по отношению к гражданам Украины.

Помимо этого, ФПУ хочет возобновить деятельность на рабочих местах и оказать финансовую и материальную поддержку работникам, страдающим в условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Ликвидировать задолженность по заработной плате. Сохранить доступность и объем оказания медицинской помощи населению, прекратив закрытия заведений здравоохранения, увольнения медработников и обеспечив им достойную заработную плату, безопасные условия труда в условиях пандемии COVID-19.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбирала новый скандальный трудовой кодекс, который 27 декабря был утвержден Кабинетом министров. Краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и матерей в декрете - лишь неполный список прописанных в нем положений.