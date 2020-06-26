В пятницу, 26 июня, сразу несколько депутатов от "Слуги народа" отказались давать официальные комментарии изданию "Страна". В то же время неофициально они сообщили, что все дело в распоряжении пресс-службы, которая запретила всем депутатам фракции общаться с изданием.

Причиной оказался скандал с "корабельной сосной", когда пресс-служба разослала нардепам рекомендации с требования говорить о монтаже ролика.

"В итоге поднялся большой скандал уже внутри фракции. Корниенко был вынужден признать, что это не монтаж. Но пресс-служба решила переложить всю вину на журналистов и в отместку запретила давать "Стране" комментарии. Всем сказали, кто даст комментарий - того не будут отправлять на эфиры. Это уже не первый раз такое. Помните, Елизаров как-то написал пост с критикой Кравчук, так пресс-служба объявила бойкот. Но его автоматом сняли, потому что глава фракции Давид Арахамия сказал, что он идёт на эфир, поскольку там обсуждают важный закон", - сказали нам депутаты.

Редакция "Страны" обращает внимание, что в первую очередь такое решение бьет по самой фракции, так как мнение ее представителей не смогут узнать наши читатели. А мы же информацию и так достанем.

Впрочем, в прошлом году "слуги народа" уже бойкотировали наше издание. Но это быстро закончилось, так как бессмысленность этой затеи для самих нардепов была предельно очевидна.

Напомним, 23 июня во время презентации партии "Слуга народа" в Николаеве глава политсилы Корниенко и руководитель фракции Арахамия обсуждали внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой, назвав ее "поддутой" и "рабочей бабой". Нардепы даже не подозревали, что их разговор услышит вся страна во время прямой трансляции мероприятия на YouTube.

Через некоторое время после того, как "Страна" опубликовала видео с сексистским обсуждением со стороны Корниенко и Арахамии, Аллахвердиева заявила, что "внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют".

Вскоре Корниенко принялся утверждать, что запись прямого эфира была смонтирована, а он сам активно выступает за равенство в политике как мужчин, так и женщин. Тем не менее, "Страна" привела доказательства того, что монтажу запись прямой трансляции не подвергалась.

После этого политтехнологи партии "Слуга народа" подготовили "темники", которые призваны объяснить депутатам как нужно реагировать на сексистский скандал при участии руководства "слуг" Александра Корниенко и Давида Арахамии. Документ, в котором нардепам рекомендуется игнорировать инцидент, попал в распоряжение "Страны".

Уже 24 июня Корниенко признал, что неподобающе обсуждал внешность Аллахвердиевой. Кроме того, он опроверг свое утверждение о якобы смонтированном видео его разговора с Арахамией.