Президент Украины Владимир Зеленский посетил затопленное наводнениями Прикарпатье, где вместе с командой проинспектировал ситуацию. С ним был глава МВД Арсен Аваков, который объяснил Зе, что происходит на месте наводнения.

Как он это делает - видно на эпохальном фото, которое опубликовал министр. Аваков показывает куда-то вдаль, а президент стоит рядом в грязных резиновых сапогах и маске. Обращает на себя внимание удивленно-испуганный взгляд Зеленского.

Журналист Дмитрий Горулько предлагает читателям разгадать загадку: кого на фото собирала мама, а кто собирался сам?

"Задачи для учащихся младших классов.

1) Посмотри на картинку и ответь - кто из мальчиков собирался на борьбу со стихией сам? Кого снаряжала любящая мама?

2) Где относительно главных действующих лиц находятся засранцы?

3) Сделай лицо, как у Владимира Александровича. Опиши эмоции, которые, по твоему мнению, он испытывает", - комментирует он фото.

В комментариях под снимком не спешат разгадывать головоломки. Юзеры хвалят обувь политиков и комментируют их выражение лиц.

"Выражение лица как после десяти дорог в клубе. Мамо, дэ я?" - фантазирует Виолетта Процик.

"Владимир решил закосить под тракториста, утопившего колхозный трактор", - развивает тему Дмитрий Горулько. На это Виолетта Процик отвечает, что "трактористы в костюмах не ходют. Тянет на председателя колхоза, пропившего колхозную зарплату".

"Масштабно...", - был краток Максим Прижимов.

Автор паблика в Facebook "Рагу.ли" Таня Микитенко так подписала: "Фото называется "Летим в 3,14зду".

Женщины, в отличие от мужчин-пользователей, заметили, что обручальное кольцо Владимир Зеленский носит на среднем пальце. И предположили, что с безымянного оно может спадать.

Вирослав Цюпьяк сравнил кадр с мультяшной ситуацией:

Телефедущий Владимир Петров публикует эту же фотографию с подписью: "А вот там будет новый райотдел с комнатой для изнасилований!", явно с отсылкой о деле полицейских, которые изнасиловали девушку в Кагарлыке.

"You'll never walk alone" (ты не будешь бродить/шастать в одиночестве), - подписывают снимок, допуская, что подобный можно было сделать и на Шулявском мосту.

Пользователи шутят, что у Зеленского слишком большой размер ноги в резиновых сапогах. Другие предполагают, что он сапоги обул поверх лакированных туфель. Кстати, вполне вероятно, что обувь действительно принадлежит кому-то из работяг.

"Ого! У Зеленского наверное 53 размер ноги!", - пишет Денис Саква. "Да это кто-то из взрослых дал", - уверен Алексей Саква.

"Он поверх лаковых туфель надел", - иронизирует Виктор Хоменко.