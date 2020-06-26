250 пассажиров не смогли вылететь из международного аэропорта "Киев" с начала возобновления полетов 17 июня. Причиной этого стало отсутствия необходимых документов для въезда в страну пребывания. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Не смогли вылететь 250 пассажиров за весь период с начала полетов с 17 июня", - сказали в аэропорту и добавили, что все эти случаи связаны исключительно с отсутствием необходимых разрешительных документов.

В аэропорту пока не смогли уточнить, сколько пассажиров со времени возобновления полетов после карантина смогли воспользоваться услугами авиакомпаний, поскольку подсчет еще не проводили - такие данные аэропорт публикует до 10 числа каждого месяца.

Ранее "Страна" писала о том, что в МАУ могут возобновить международные авиаперелеты в июле и августе.

Также мы сообщали, что Грузия полностью закрыла авиасообщение до августа.