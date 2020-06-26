Полиция и Укртрансбезопасность начнут операцию по взвешиванию фур на мобильных и стационарных весовых пунктах. Дальнобойщиков, которые будут везти грузы с перевесом, начнут штрафовать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область, видео опубликовал Офис президента.

Так, президент заслушал херсонского губернатора Юрия Гусева, который рассказал, что в области сегодня вместе с инспекцией Укртранбезопасности начинают специальную операцию с рабочим названием "Взвешенные и счастливые".

Как сообщается, целью операции является недопущение перевесов фур, которые летом разбивают автодороги из-за превышения допустимого веса перевозимых грузов.

В рамках операции представители полиции и Укртрансбезопасности будут проводить взвешивание фур на мобильных и стационарных весовых пунктах, установленных на автодорогах.



"Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция из-за этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд грн. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране", - сказал Зеленский.



По его словам, к операции подключены Национальная полиция и Служба безопасности Украины. "Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы", - заявил Зеленский.

Напомним, 23 июня президент Зеленский опубликовал видео в закрытом чате Viber для дальнобойщиков, в котором назвал водителей перегруженных фур "засранцами", а также пообещал их найти и наказать за нарушение весовых норм на дорогах.

Сегодня в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины заявили, что их оскорбили эти слова президента.