Испанские ученые утверждают, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 была в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.

Об этом информирует пресс-служба Университета Барселоны.

"Исследовательский персонал из Университета Барселоны обнаружил SARS-CoV-2 в сточных водах, собранных в Барселоне 12 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, ученые проверили образцы сточных вод с января 2018 года по декабрь 2019 года. Все из них показали отрицательный результат, кроме образца от 12 марта прошлого года. В нем "геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат после теста ПЦР".

"В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира", - заявил Альберт Боск, президент испанского общества вирусологии. По его мнению, людям, которые ранее болели Covid-19, был поставлен диагноз грипп из-за схожести симптомов.

Напомним, что недавно итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина за декабрь 2019 года.

Как мы сообщали ранее, китайские исследователи утверждают, что в Пекине распространяется именно европейский штамм коронавируса.