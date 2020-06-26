Власти Винницы усилили карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Так, из-за активного распространения коронавируса чиновники запретили ресторанам и ночным клубам Винницы работать после 23:00.

Об этом в пятницу, 26 июня, информирует пресс-служба городского совета.

В пресс-службе горсовета Винницы отметили, что за последнюю неделю в городе зафиксировано 109 новых подтвержденных случаев коронавируса, при нормативном показателе до 30 инфицированных.

"С 27 июня время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности, расположенных на территории городской объединенной территориальной общины ограничено до 23-го часа", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на сегодня, в Виннице зафиксировано 1032 случая заражения коронавирусом, при этом за последние сутки инфекция подтвердилась у 20 человек. На стационарном лечении в медицинских учреждениях города находится 84 жителя. Из них 56 пациентов в городской клинической больнице №1, в том числе четыре пациента из районов Винницкой области. На самоизоляции находятся 295 человек. Всего на данный момент Covid-19 болеют 360 винничан.

Напомним, что за последние сутки в Винницкой области выявлено 35 новых случаев инфекции. Общее число зараженных увеличилось до 1788.

Ранее мы писали, что сразу 76 сотрудников станции скорой медицинской помощи в Виннице заболели коронавирусом. Это треть всего персонала медучреждения.