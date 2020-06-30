В июле в Украине вождение в нетрезвом виде станет уголовным преступлением и подорожает транспортировка газа для населения.

Но есть и хорошие новости: откроются кинотеатры, некоторые страны начнут открывать границы, а Кабмин может продлить или завершить карантин, который пока объявлен до 31 июля

Собрали главную информацию, что изменится с 1 июля.

Конец карантина?

Кабмин продлил карантин до 31 июля. Теоретически он должен закончиться в конце месяца, но учитывая рост заболевших, есть все шансы, что ограничения вновь продлят. Тем более, как уже рассказывала "Страна", карантин могут использовать, чтобы перенести местные выборы, на которых "Слуга народа" может получить не тот результат, на который рассчитывает.

То есть ограничения могут не только продлить, но и ужесточить.

Во время карантина все еще запрещено посещать учебные заведения группами более 10 человек. Не разрешат проведение массовых мероприятий. Не откроют детские оздоровительные лагеря. Продолжается масочный режим в общественных местах, транспорте.

При этом пока режим карантина, несмотря на рост заболевших, стремится к либерализации. Это объясняется тем, что на его поддержку элементарно кончились деньги.

Так, с 1 июля в Черновицкой области, которая лидирует по количеству заболевших, будет возобновлено внутриобластное сообщение транспорта. Также областная комиссия разрешила открыть стадионы и спортплощадки и проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Прожиточный минимум, пенсии, зарплаты, выплаты

С 1 июля состоится очередное плановое повышение прожиточного минимума.

Общий показатель на одного человека - 2118 грн в месяц (повышение на 91 гривну).

На одного трудоспособного взрослого он составит - 2 197 грн.

Для утративших работоспособность - 1712 грн.

Для детей до 6 лет - 1859 грн.

Для детей от 6 до 18 лет - 2318 грн.

Размер минимальной зарплаты - 4723 грн (почасово 28,31 грн). Он не меняется в течение года.

Максимально возможные выплаты пособия по безработицы не более 8 788 грн (четыре прожиточных минимума).

Минимальный размер алиментов должен быть не менее половины прожиточного минимума на ребенка. То есть для детей до 6 лет - 929,5 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1159 грн.

Рекомендуемая минимальная сумма алиментов на ребенка -в размере одного прожиточного минимума: дети до 6 лет - 1859 грн, от 6 до 18 лет - 2318 грн.

Минимальная пенсия с 1 июля - 1712 грн.

С 1 июля размер минимальной пенсии составит 1712 гривен. Ежемесячная надбавка за стаж (для женщин от 30 лет, для мужчин от 35 лет - Ред.) это 1% от минимальной пенсии, то есть плюс 17,12 грн.

Цена на газ

Потребители традиционно получат две отдельные платежки: за сам газ и за его транспортировку. При этом с 1 июля газ для населения подешевеет с 2,94 грн до 2,78 за куб потребленного газа.

А вот транспортировка подорожает. Например, жители Львовской области вместо 2,39 грн заплатят 3,28 грн. В Харьковской области транспортировка подорожает с 1,24 до 1,52 грн. В Полтаве будут платить 1,43 грн вместо 1,14. Исключение составит Киев, где цена останется самой низкой в Украине – 0,34 грн.

Инфографика: 24tv.ua

Пьяное вождение - уголовка

С 1 июля в Украине вступает в силу закон, который ужесточают наказание за езду в нетрезвом виде. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения станет уголовным проступком. Наказание грозит за:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием препаратов, снижающих скорость реакции;





передача управления лицу в нетрезвом виде;





отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или употребления наркотиков.

Наказание - штраф 17 тыс грн или общественные работы. Те же действия, совершенные повторно грозят взысканием до 51 тыс грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

ВНО-2020

В июле завершится основная сессия ВНО-2020. Последний тест по химии пройдет 17 июля. До 29 июля информацию о результатах основной сессии по всем учебным предметам разместят на информационных страницах участников.

Дополнительная сессия пройдет с 23 июля по 11 августа. Результаты допсессии обнародуют до 14 августа. Вступительная кампания начнется с 1 августа.

С 1 июля начнут возвращать средства за пробное ВНО.

Открытие границ

С 1 июля открывается въезд в ЕС для граждан стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. Сначала появились сообщения,что в "белом списке" может оказаться и Украина.

Правда, затем в СМИ появилась информация, что Украина с ее статистикой заражения коронавирусом не попадает в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Европу. Уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине - превышает показатель в 50.

Зато с 1 июля открывается Турция и Египет. Перевозчики уже планируют первые чартеры. В начале июля - первый рейс в Анталию, в середине месяца - в Египет. При этом на самом первом рейсе в Турцию полетит несколько десятков турагентов, чтобы посмотреть, как будут проходить все процедуры в аэропорту и отелях.

В самолете весь полет нужно будет находиться в маске, до прохождения зоны паспортного контроля нужно купить страховку на случай коронавируса. Но карантин по прилету в Турцию проходить не надо, бесплатные тесты в аэропорту будут делать только пассажирам с высокой температурой (выше 37,8).

Кроме того, с 1 июля украинцев начнут пускать на Кипр, в Азербайджан и Болгарию, а также в Грецию, при условии прохождения 7-дневного карантина и без возможности вылететь в другую страну ЕС.

Е-билет в Киеве

Общественный транспорт в Киеве с июля окончательно перейдет на электронный билет. Оплачивать поездки можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

С этого времени все, кто предъявлял бумажные документы для льготного проезда (обладатели удостоверений УБД, инвалиды, чернобыльцы и т. д.) обязаны пользоваться только карточкой киевлянина. Ее можно оформить в любом отделении Ощадбанка.

Иногородние льготники будут ездить на общих основаниях. Но они могут компенсировать проезд позже. Для этого нужно сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), чек за оплату проезда или банковскую выписку, а затем обратиться в орган соцзащиты населения по месту жительства.

Дознаватели в Нацполиции

В июле вступает в силу закон, который вводит досудебное расследование уголовных проступков по горячим следам в форме дознания. В Нацполици уже организовано обучение будущих дознавателей. Они будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. \

В основном это кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений, мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и т.д. Общая численность штата дознания - более 3 700 должностей.

Цель - снизить нагрузку на следствие по мелким уголовным правонарушениям.

Откроются кинотеатры

Киевские кинотеатры анонсировали открытие с 2 июля. Они откроются с ограничениями. Заполняемость залов кинотеатров не должна превышать 50%.