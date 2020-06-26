На протяжении 16 лет на украинском рынке функционирует мощная национальная фармацевтическая компания Орисил Фарм. Она является экспертом в области разработки, производства и внедрения инновационных эфферентных средств в медицине и ветеринарии. Стоит отметить, что за эти 16 лет Orisil Pharm удалось увеличить свои производственные площади в три раза, открыть четыре участка производства гелевых форм, а также получить лидирующие позиции на рынке препаратов эфферентной терапии.

Компания Orisil Pharm была создана супругами Максимом и Натальей Кищак в 2003 году, и её специализацией стало создание новых форм и видов эфферентных средств на основе нанодисперсного кремния диоксида, а также выработка новых методик их применения. Основатели компании Орисил Фарм уверены в том, что за такими эфферентными методами будущее в комплексной терапии и профилактике заболеваний. Это связано с тем, что удаление из организма болезнетворных элементов минимизирует негативное влияние на различные органы и системы. Такой подход является действительно революционной технологией.

Контроль качества у Orisil Pharm проходит на всех этапах производства

Производство компании Орисил Фарм находится в городе Калуш Ивано-Франковской области, а само предприятие является добросовестным работодателем и налогоплательщиком. Производственный процесс в компании работает по принципу так называемого "замкнутого цикла": ведущие специалисты компании Orisil Pharm проводят контроль производственного процесса на всех этапах, от этапа субстанции до поставки отправки готовых препаратов на склады дистрибьюторов.

Качество продукции от Орисил Фарм подтверждено международными сертификатами

Компания в 2012 году получила бессрочную лицензию на производство лекарственных средств и сертификат на соответствие современным требованиям GMP. На протяжении 2012-2019 годов Orisil Pharm прошла и сертификацию ISO: 13485, HACCP.

На сегодняшний день продукция от Orisil Pharm продаётся не только в Украине, а поставляется на рынки шести стран.



Препараты производителя Орисил Фарм - это украинские лекарства высокого качества, которые признаны как среди профессионального медицинского и фармацевтического сообщества, так и среди пациентов. Изготавливаются они при соблюдении всех современных стандартов.