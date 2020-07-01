В наступившем июле некоторым наверняка удастся отдохнуть и расслабиться, привести в порядок мысли и набраться сил для новых свершений.

Многие при планировании своих дел отталкиваются от магнитных бурь и лунного календаря. Специально для своих читателей мы публикуем такое расписание на новый месяц - июль 2020 года, и желаем реализации всего, что вы задумали.

Когда собирать урожай молодого картофеля, запасаться пряными и целебными травами, поливать и полоть растения - читайте в отдельном материале Лунный календарь огородника и садовода на июль 2020 года.

Расписание магнитных бурь на июль 2020 года

Минимум до 19 июля включительно колебания геомагнитного поля не ожидается. Это означает, что метеозависимым людям не стоит беспокоиться по этому поводу.

В это же время следует сказать, что июль обещает быть аномально жарким. Такая погода может плохо отражаться на людях с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Поэтому не забывайте носить головные уборы, старайтесь не перегреваться на солнце и пейте достаточно жидкости.

Лунный календарь на июль 2020 года

Июль начинается с растущей Луны в Скорпионе. А 5 июля, в среду, ожидается полунетеновое лунное затмение, в этот же день будет полнолуние.

Неблагоприятными днями в июле будут:

5 июля, среда,

13 июля, понедельник,

20 июля, понедельник,

27 июля, понедельник.

Благоприятными днями в июле будут: