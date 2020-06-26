Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе предупредили попытку группы неонацистов совершить поджог мечети накануне Дня крымскотатарского флага.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 26 июня.

"В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

По данным спецслужба, один из преступников рнее прибыл в Украину после длительного пребывания в РФ. Во время обысков у них были изъяты средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта. Фигурантов дела задержали, продолжается досудебное следствие.

Напомним, недавно СБУ раскрыла группу неонацистов, которая пропагандировала свою идеологию через печатные издания и сообщества в интернете. Как выяснилось, руководил бандой гражданин России.

Также мы писали, что СБУ отчиталась о задержании украинского моряка с российским паспортом, который шпионил в пользу России.