Информация о стремительном росте заболеваемости коронавирусом в США повлияла не только на нефть Brent, которая дешевеет, но и на цену золота. Она поднялась выше 1 776 долларов за унцию, это самый высокий показатель почти за восемь лет.

Об этом пишет CNN.

"На прошлой неделе глобальные инвесторы в значительной степени проигнорировали опасения по поводу новых очагов коронавирусной инфекции в некоторых штатах США, Германии и Китае, а также растущей заболеваемости в Латинской Америке и Карибском бассейне. Но в среду (24 июня - Ред.) трейдеры показывают признаки того, что им становится не по себе", - сказано в сообщении.

Так, цена на золото, вложение в которое считается наиболее безопасным, поднялась выше 1 776 долларов за унцию, самого высокого уровня за почти восемь лет. При этом аналитики не исключают дальнейшего роста до 1 800 долларов за унцию.

Рост цен на золото. Инфографика: CNN

Напомним, еще в феврале на фоне новостей о коронавирусе резко выросли цены на золото и палладий.

Также мы писали, что, по прогнозам аналитиков, в 2020 году рост цены на золото обещает побить рекорд.