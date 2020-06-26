В июле средняя температура воздуха не будет запредельно жаркой, однако в отдельных регионах Украины столбики термометра покажут 41 градус тепла. Также в следующем месяце ожидаются сильные осадки и грозы.

Об этом в пятницу, 26 июня, информирует пресс-служба Украинского гидрометцентра.

"Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами", - отметили метеорологи.

По их информации средняя месячная температура составит 17-22 градуса, на юге до 24 градусов, а в горных районах 11-16 градусов тепла.

Температурный максимум в июле ожидается в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях - там термометр покажет от 40 до 41 градусов тепла, в горных районах от 24 до 30 градусов. Июльский минимум составит 2-11 градусов тепла, а в Карпатах 0-1 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Тем временем на сегодня синоптики предвещали малооблачную и сухую погоду.

Ранее мы писали, что Западная Украина переживает крупнейшее наводнение за последнее десятилетие, а окончания сезона дождей ждать не приходится.