В Музей Гончара, где должна пройти выставка картин из галереи бывшего президента Украины Петра Порошенко, арестованых по делу о незаконной переправке их через государственную границу, нагрянули представители ГБР.

Сейчас они проводят следственные действия внутри помещения.

Об этом сообщается на странице Pavlovsky News в Telegram.

Уточняется, что прибыл эксперт, который должен будет оценить стоимость картин. Также стало известно, что к месту уже подтянулась группа поддержки экс-президента Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко сам разрекламировал свою выставку в соцсети и заявил, что в экспозиции присутствуют полотна Репина, Крижицкого, Тропинина, Бенуа, Лагорио, Малевича.

Также мы подробно писали о том, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.