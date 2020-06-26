В проводящий выставку картин Порошенко музей нагрянула ГБР. Сейчас туда подтягиваются порохоботы
В Музей Гончара, где должна пройти выставка картин из галереи бывшего президента Украины Петра Порошенко, арестованых по делу о незаконной переправке их через государственную границу, нагрянули представители ГБР.
Сейчас они проводят следственные действия внутри помещения.
Об этом сообщается на странице Pavlovsky News в Telegram.
Уточняется, что прибыл эксперт, который должен будет оценить стоимость картин. Также стало известно, что к месту уже подтянулась группа поддержки экс-президента Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко сам разрекламировал свою выставку в соцсети и заявил, что в экспозиции присутствуют полотна Репина, Крижицкого, Тропинина, Бенуа, Лагорио, Малевича.
Также мы подробно писали о том, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.