Руководство Кембриджского университета решило поддержать свою сотрудницу, написавшую в Твиттере "White Lives Don't Matter" (Жизни белых не имеют значения), а также повысить ее до профессора.

Об этом сообщает издание DailyMail.

Как отмечается, доктор Приямвада Гопал после публикации твита получила множество оскорбительных сообщений и даже угроз смерти. При этом в администрации учебного заведения заявили, что лекторы и научные сотрудники имеют право на выражение своего мнения.

51-летняя доктор Приямвада Гопал, которая преподает на факультете английского языка в Черчилль-колледже, на этой неделе написала в Twitter: "Я скажу это снова. Белые жизни не имеют значения". Данный пост вызвал шквал негодования, в Twitter были направлены сотни жалоб, после чего данный пост был удален.

Во вторник Гопал начали приходит обвинения в расизме и угрозы расправы. По словам преподавательницы, один мужчина прислал ей изображение петли и подпись "Мы идем за тобой, ты любящий ни@еров кусок д@рьма". Кроме того, в среду на сайте петиций change.org была также запущена петиция под названием "Профессор расизма в Кембридже", которая требует, чтобы Гопал уволили из университета из-за ее комментария.

В свою очередь в заявлении, опубликованном университетом, говорится: "Университет защищает право своих ученых выражать свои собственные законные мнения, которые другие могут счесть спорными. Он выражает сожаление о появлении оскорблений и личных нападок. Эти атаки абсолютно недопустимы и должны прекратиться".

Между тем, Кембриджский филиал Союза университетов и колледжей (UCU) продемонстрировал свою солидарность с доктором Гопалом. Также многие коллеги и студенты Кембриджа выразили солидарность с доктором Гопал, и даже популярный комик Ниш Кумар решил назвать ее "одной из лучших и самых ярких".

Кроме того, вечером в среду Гопал объявила, что университет повысил ее до уровня профессора.

Напомним, в конце мая в Миннеаполисе 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста под лозунгом "Black Lives Matter". Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.

Ранее мы писали о том, что белого профессора в США уволили за отказ отменить экзамены для темнокожих.