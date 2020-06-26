В Госпродпотребслуже утверждают, что каждый четвертый проверенных ими объект, в числе которых - заведения общепита, нарушает требования противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сообщается, что ежедневно территориальные органы службы проверяют на предмет соблюдения всех правил и требований более 4 тысяч объектов.

Так, только 23 июня специалисты Госпродпотребслужбы проверили 4 269 объектов, из них 650 - заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий.

Специалисты Госпродпотребслужбы предоставили нарушителям 896 предписаний, наложили 74 штрафа, в 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Нацполиции.

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