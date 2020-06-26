По состоянию на 26 июня Киев и 10 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина. Стоит отметить, что в предыдущий день, таких регионов было 12. По данным на сегодняшний день, список покинули Тернопольская и Ивано-Франковская области, показатели которых за сутки улучшились.

Таблицу готовности регионов к снятию части карантинных ограничений в пятницу, 26 июня, опубликовало министерство здравоохранения.

Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:

Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Киев.

Так, в столице превышен показатель динамики заболеваемости Covid-19 – 28,59% при норме менее 10%. Этот показатель также превышен в Киевской (51,28%), Одесской (94,11%), Закарпатской (15,28), Ровенской (33,10%) и Хмельницкой областях (32,79%). При этом в двух последних регионах превышен показатель выявления новых случаев, а в Закарпатской – еще и показатель заполненности коей в больницах.

Кроме того, Донецкая и Луганская области до сих пор отстают по охвату тестирования – 22,93 и 21,39 на 100 тысяч населения при норме более 24. А Волынская, Львовская и Черновицкая области не соответствуют показателю выявления Covid-19.

Показатели для ослабления карантина в регионах Украины на 26 июня. Инфографика: Минздрав

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. Более 1 000 заболели за сутки.

Общее число случаев Covid-19 возросло до 41 117. Из 1 109 заразившихся за сутки 209 человек - во Львовской области, которая лидирует по общему числу пациентов с коронавирусом. Также больше ста человек за день заразились в Киеве и Ровенской области.