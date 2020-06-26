Известный врач Евгений Комаровский предполагает, что в Украине ежедневно коронавирусом заражаются 5-7 тысяч людей в то время, как власть сообщает всего о тысяче заражений в сутки. Об этом сообщается на странице Pavlovsky News в соцсети.

"Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве. Факт того, что мы сейчас находимся в красной зоне - неудивительный. Вообще-то должны быть в чёрной", - заявил Комаровский

По словам врача, еще недавно у него не было ни одного знакомого, кто болел бы коронавирусом. Теперь он консультирует 10 хорошо знакомых ему семей с подтвержденным диагнозом.

"Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях …Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат - ну не знаю. Это как презерватив надеть на голову для безопасного секса", - заявил врач.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу - более 1000 заболевших за сутки.

Также мы сообщали, что в метро Киева женщины с метлой призывали не верить в коронавирус.