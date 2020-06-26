С момента открытия пункта пропуска между "ДНР" и Украиной прошло четыре дня. Все это время сотни автомобилей с людьми вынуждены были ночевать на КПП, чтобы проехать на подконтрольную Украине территорию. Кто провел ночь, а кому не хватило и несколько ночей, чтобы проехать.

Видео про плохую пропускную способность блокпоста, на котором столпилась огромная очередь, опубликовано на странице "Горловка. Современный сайт города" в Facebook.

"Третий день. Две ночи и три дня пытаемся прорваться в Одессу. Но не в Одессу, хотя бы на территорию Украины. Просто людей тьма... не факт, что мы сегодня еще проедем", - описывает ситуацию здесь женщина.

В паблике "Ситуация на блокпостах Донбасса" очевидцы пишут, что вынуждены оставаться ночевать и составлять списки очереди, потому что в день пропускают в среднем около 70 машин.

Напомним, первые КПВВ на Донбассе после карантина открылись 22 июня - для выезда из "ДНР" заработал блокпост Еленовка, что в Донецке, а также КПВВ Новотроицкое - со стороны Киева. Они были закрыты с марта месяца. И пока это единственный работающий коридор.

При этом на украинских блокпостах, и на "днровских" пересекающих уведомляют, что они должны будут изолироваться или уйти в обсервацию на 14 дней.

Когда откроют все пункты пропуска на Донбассе пока неизвестно. Все зависит от коронавирусной ситуации и политической конъюнктуры.