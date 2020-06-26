Вопрос, вынесенный на голосование по поправкам к Конституции России, имеет стилистическую ошибку. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова.

Сейчас вопрос, на который в бюллетене отвечают россияне, звучит так:

"Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

Ведущий научный сотрудник института Ольга Северская заявила, что подобная стилистика нарушает нормы русского языка. Правильной была бы любая из таких формулировок, говорит лингвист:

Вариант 1: "Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации?"

Вариант 2: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию Российской Федерации?"

По словам Северской, институт "писал компетентным людям" об ошибке еще на стадии подготовки бюллетеней. Филолог не уточнила, получили ли они реакцию. Но, так как ошибка не была исправлена, видимо, нет.

По каким поправкам голосуют россияне и что они означают для Украины, читайте в материале "Страны".

Также сообщалось, что глава "ДНР" Денис Пушилин выпустил указ о голосовании за российскую Конституцию.