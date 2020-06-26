Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Оно касается возможного злоупотребления властью и взяточничества.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Сообщается, что расследование начали по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть дело против Смелянского.

Заявитель обратился в НАБУ еще в мае. Он просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства АО "Укрпочта" по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

"В заявлении речь идет о возможных злоупотреблениях и взяточничестве при осуществлении международных почтовых отправлений и завышенных тарифах на такие услуги. Как говорит заявитель, за 2 года "Укрпочта" получила незаконную прибыль в размере 1 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Сначала НАБУ отказалось открыть дело, но суд обязал бюро начать расследование.

Напомним, в феврале глава "Укрпошты" Смелянский похвастался зарплатой в 836 000 гривен и отругал "дешевых менеджеров".

Также мы писали о том, что глава "Укрпочты" Смелянский заработает в этом году 22 миллиона.