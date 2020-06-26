Члены партии "Голос" провели съезд, на котором лишили своего экс-лидера Святослава Вакарчука мандата народного депутата.

Об этом в пятницу, 26 июня, информирует пресс-служба политической силы со ссылкой на слова Вакарчука.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся уважения коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук во время обращения к делегатам съезда.

В "Голосе" напомнили, что Вакарчука в Верховной Раде заменит следующий кандидат из партийного списка, юрист и правозащитник Алина Свидерская. При этом экс-лидер партии останется членом партии, несмотря на сложение полномочий народного депутата.

Также на сегодняшнем съезде "Голос" утвердил новый устав политсилы, который призван сделать работу организаций партии более эффективной для победы на грядущих местных выборах.

Стоит отметить, что Вакарчук был депутатом VI созыва Рады от "Нашей Украины", однако в 11 сентября 2008 года отказался продолжать работать в парламенте и сдал мандат.

Напомним, 11 июня Святослав Вакарчук сообщил на брифинге в Мариинском парке о своем уходе из Верховной Рады. 17 июня в парламенте был зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении его полномочий, однако нардепы не поддержали данную инициативу.

О политическом пути музыканта Вакарчука мы писали в отдельном материале.