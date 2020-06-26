Украина подписала концессионный договор о передаче Херсонского морского торгового порта. Документ был оформлен сегодня в присутствии президента Владимира Зеленского. Данное решение стало первым концессионым в отношении морского порта в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

По словам министра, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен. Еще более 18 млн гривен будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, уже в 2030 году компания должна довести объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.

"Сохранены рабочие места, достойная оплата труда сотрудников и непрерывная деятельность порта. "Рисоіл-Херсон" обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих до порта с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного", - написал министр.

Кроме того, компания профинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути к порту и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.

"Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск - следующий концессионный проект", - написал Криклий.

Концессия - форма государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. Операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин не будет продавать и отдавать в концессию "Укрзализныцю".

Также мы писали, что Милованов допустил передачу в концессию украинских университетов и больниц.