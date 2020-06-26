Из-за новых паводков в Черновцах начали отключение воды в городе
В Черновцах из-за новой волны паводков на Днестре ограничат подачу воды в городе на ближайшие три дня.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета, в пятницу, 26 июня.
"В связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подача воды в Черновцах будет ограничена:
- с 10:00 до 19:00, 26 июня;
- с 22:00 до 07:00 в ночь с 26 на 27 июня;
- с 10:00 до 19:00, 27 июня;
- с 22:00 до 07:00, в ночь с 27 на 28 июня.
Водоснабжение временно будет отсутствовать на таких улицах:
- проспект Независимости,
- ул. Героев Майдана,
- ул. Южно-Окружная,
- ул. Русская,
- ул. Коммунальщиков,
- ул. Авангардная,
- ул. Главная
- ул. Воробкевича,
- ул. Ивасюка,
- ул. Комарова,
- бульвар Героев Крут,
- ул. Энтузиастов,
- ул. Щербанюк
- ул. Достоевского,
- ул. Небесной Сотни
- ул. О. Кобылянской,
- ул. Котляревского,
- ул. Шевченко,
- ул. Кармелюка,
- Соборная площадь,
- ул. Штейнберга,
- ул. Богомольца,
- ул. Гакмана,
- ул. Кафедральная,
- ул. Дзержика,
- ул. Ореховская,
- ул. Заставнянская,
- ул. Киевская,
- ул. Стрейская,
- ул. Кармелюка и прилегающие улицы.
Водоснабжение Садгорского района и улиц: Сечевых Стрельцов, Фастовского, Белорусской, Узбекской и прилегающих будет осуществляться без ограничений.
Напомним, в Черновцах паводок добрался до крупнейшего в городе рынка. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплена территория КП "Калиновский рынок" и частного рынка "Добробут".
Как мы сообщали, в городе ждут новую волну паводков выше семи метров. На реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста. В ГСЧС предупредили, что могут быть затоплены села Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай и Ванчиковцы в Новоселицком районе.