В Черновцах из-за новой волны паводков на Днестре ограничат подачу воды в городе на ближайшие три дня.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, в пятницу, 26 июня.

"В связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды в Черновцах будет ограничена:

с 10:00 до 19:00, 26 июня;

с 22:00 до 07:00 в ночь с 26 на 27 июня;

с 10:00 до 19:00, 27 июня;

с 22:00 до 07:00, в ночь с 27 на 28 июня.

Водоснабжение временно будет отсутствовать на таких улицах:

проспект Независимости,

ул. Героев Майдана,

ул. Южно-Окружная,

ул. Русская,

ул. Коммунальщиков,

ул. Авангардная,

ул. Главная

ул. Воробкевича,

ул. Ивасюка,

ул. Комарова,

бульвар Героев Крут,

ул. Энтузиастов,

ул. Щербанюк

ул. Достоевского,

ул. Небесной Сотни

ул. О. Кобылянской,

ул. Котляревского,

ул. Шевченко,

ул. Кармелюка,

Соборная площадь,

ул. Штейнберга,

ул. Богомольца,

ул. Гакмана,

ул. Кафедральная,

ул. Дзержика,

ул. Ореховская,

ул. Заставнянская,

ул. Киевская,

ул. Стрейская,

ул. Кармелюка и прилегающие улицы.

Водоснабжение Садгорского района и улиц: Сечевых Стрельцов, Фастовского, Белорусской, Узбекской и прилегающих будет осуществляться без ограничений.

Напомним, в Черновцах паводок добрался до крупнейшего в городе рынка. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплена территория КП "Калиновский рынок" и частного рынка "Добробут".

Как мы сообщали, в городе ждут новую волну паводков выше семи метров. На реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста. В ГСЧС предупредили, что могут быть затоплены села Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай и Ванчиковцы в Новоселицком районе.