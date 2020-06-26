В Черновцах в течение ближайших трех дней ряд улиц будет без водоснабжения. Фото: Pixabay

В Черновцах из-за новой волны паводков на Днестре ограничат подачу воды в городе на ближайшие три дня.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, в пятницу, 26 июня.

"В связи с поднятием уровня воды на Днестре и большой мутностью воды, в Черновцах будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды в Черновцах будет ограничена:

  • с 10:00 до 19:00, 26 июня;
  • с 22:00 до 07:00 в ночь с 26 на 27 июня;
  • с 10:00 до 19:00, 27 июня;
  • с 22:00 до 07:00, в ночь с 27 на 28 июня.

Водоснабжение временно будет отсутствовать на таких улицах:

  • проспект Независимости,
  • ул. Героев Майдана,
  • ул. Южно-Окружная,
  • ул. Русская,
  • ул. Коммунальщиков,
  • ул. Авангардная,
  • ул. Главная
  • ул. Воробкевича,
  • ул. Ивасюка,
  • ул. Комарова,
  • бульвар Героев Крут,
  • ул. Энтузиастов,
  • ул. Щербанюк
  • ул. Достоевского,
  • ул. Небесной Сотни
  • ул. О. Кобылянской,
  • ул. Котляревского,
  • ул. Шевченко,
  • ул. Кармелюка,
  • Соборная площадь,
  • ул. Штейнберга,
  • ул. Богомольца,
  • ул. Гакмана,
  • ул. Кафедральная,
  • ул. Дзержика,
  • ул. Ореховская,
  • ул. Заставнянская,
  • ул. Киевская,
  • ул. Стрейская,
  • ул. Кармелюка и прилегающие улицы.

Водоснабжение Садгорского района и улиц: Сечевых Стрельцов, Фастовского, Белорусской, Узбекской и прилегающих будет осуществляться без ограничений.

Напомним, в Черновцах паводок добрался до крупнейшего в городе рынка. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплена территория КП "Калиновский рынок" и частного рынка "Добробут".

Как мы сообщали, в городе ждут новую волну паводков выше семи метров. На реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680-730 см над нулем поста. В ГСЧС предупредили, что могут быть затоплены села Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай и Ванчиковцы в Новоселицком районе.

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