В Киеве группа женщин нарушала правила карантина и публично отрицала коронавирус, призывая людей снимать маски. Шествие активистов возглавила дама с метлой и в косметической маске на лице, за руку она держала ребенка.

Необычную группу заметили в киевском метрополитене. На опубликованном в соцсети видео видно, как женщины спускаются в метро на эскалаторе и выкрикивают: "Снимайте маски! Вируса нет! Вас обманывают!".

Затем активистки с теми же выкриками прошлись по вагону поезда. Стоит отметить, что пассажиры не спешили снимать маски и лишь провожали взглядами отрицающих коронавирус женщин. Во всяком случае на опубликованном видео не запечатлено какой-либо большей реакции.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу - более 1000 заболевших за сутки.

Также мы сообщали, что 37% украинцев верят, что мир заразили коронавирусом специально, а сделали это Китай, США, масоны или Гейтс.