В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины заявили, что их оскорбили слова президента Владимира Зеленского в адрес дальнобойщиках, которых он назвал "засранцами".

Об этом заявил президент АсМАП Леонид Костюченко в комментарии "Украинским Новостям".

"Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова! Во внешнеэкономической деятельности, автомобили – наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами, доставляя экспортно-импортные грузы. Но почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта получили "благодарность" от Президента…", - отметил Костюченко.

По его словам, члены ассоциации не воспринимают слова Зеленского на свой счет, так как большинство транспортных компаний, которые входят в АсМАП, в обязательном порядке проходят взвешивание.

Также Костюченко заявил, что сейчас власть декларирует усиление разных видом контроля; это мало влияет на улучшение качества работы водителей, и в наименьшей мере обеспечивает выполнение нормативно-правовых актов (в том числе и касательно соблюдения весовых параметров).

Это приводит к оттоку профессиональных водителей из Украины в страны Европы (например, Польшу, Литву, Латвию, Германию).

"Поэтому, к действующей власти возникает много вопросов: почему не оформляются результаты, как это предусмотрено нормативными актами, и водителям не выдаются соответствующие справки, которые бы сделали невозможными повторные взвешивания; почему, к примеру, в Венгрии весы показывают норму, а при въезде в Украину – на тонну больше; …почему нынешняя власть не спешит законодательно регулировать вопрос о несении ответственности отправителя за результаты перегруза?.. И список вопросов можно продолжать", - отметил Костюченко.

Напомним, 23 июня глава Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в закрытом чате Viber для дальнобойщиков, в котором назвал водителей перегруженных фур "засранцами", а также пообещал их найти и наказать за нарушение весовых норм на дорогах.

Ранее президент провел совещание по поводу несоблюдения фурами габаритно-весовых норм на украинских дорогах.

Как сообщалось, в мае недалеко от Днепра под весом грузового авто обрушился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. Стоит отметить, что инцидент произошел прямо во время того, как президент Зеленский рассказывал журналистам о строительстве мостов в Украине.