Перед длинными выходными ко Дню Конституции на трассе Одесса - Киев образовалась километровая пробка. Движение транспорта затруднено из-за ремонта Южного моста.

Об этом в пятницу, 26 июня, передают водители в соцсетях.

Так, пробки обсуловлены тем, что для проезда открыта лишь одна полоса трассы. Люди в условиях летней жары вынуждены часами стоять на въезде в Одессу.

Ремонт на трассе Одесса-Киев. Фото: Facebook

В то же время некоторые водители умудрились объехать пробку по проселочной дороге.

Пробка на трассе Одесса-Киев. Фото: Страна

По словам пользователей соцсетей, мост на въезде в Одессу ремонтируется еще с прошлого года и это уже не первая пробка, обсуловленная строительными работами на этом объекте.

Пробка на трассе Одесса-Киев. Фото: Страна

Видео: YouTube/ЁЖ Одесса

Напомним, что власти Одесской области планируют перекрыть участок трассы Одесса-Рени из-за угрозы паводков.

Ранее мы писали, что движение на трассе Одесса-Рени пока не ограничено, однако это может быть сделано в любой момент.