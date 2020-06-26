Поврежденный от взрыва жилой дом на Позняках в Киеве, который сделал бездомными 125 человек, будет полностью демонтирован.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 26 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Дом, как и говорили ранее специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывают специальную проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал Кличко.

По его словам, специальная комиссия провела обследование соседних секций возле поврежденного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, и дома на улице Григоренко, 41. К работе были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

Кличко добавил, что повреждений соседних секций и дома на улице Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность", - подытожил мэр Киева.

Кличко о доме на Позняках - с 6:50

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно - газовоздушной смеси без последующего горения). В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

Как сообщалось, Зеленский уже вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших. По словам президента, в течении месяца выдадут ключи от всех 40 квартир, которых лишились жители взорвавшейся многоэтажки.