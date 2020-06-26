Турция ограничила перевозку ручной клади во время перелетов до 5 кг с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба "Международных авиалиний Украины" на своей странице в Facebook в пятницу, 26 июня.

"В соответствии с требованиями государственных органов Турецкой Республики, направленных на предотвращение распространения COVID-19, для ускорения посадки/высадки пассажиров и предотвращения их скопления, на рейсах МАУ, которые выполняются в/из Турции к перевозке в качестве ручной клади в салоне самолета разрешена только небольшая женская/мужская сумка, ноутбук/планшет, сумка с вещами для младенца", - сказано в сообщении.

При этом кладь не должна весить более 5 кг и превышать размер 40х30х10 см.

Как сообщили в компании, если ручная кладь не превышает бесплатную норму перевозки, установленную авиакомпанией МАУ, но не соответствует требованиям, установленным государственными органами Турции, ручную кладь необходимо будет бесплатно сдать в грузовой отсек самолета.

Отмечается, что к перевозке в грузовом отсеке запрещены документы, лекарства, ценные вещи, мобильные телефоны и ноутбуки, батарейки, электронные сигареты, спички и зажигалки, и другое.

Напомним, Турция открывает границы и заодно тест-центры на Covid-19 в аэропортах с 1 июля.

Также мы писали, что первые авиарейсы между Турцией и Украиной планируют восстановить уже с 1 июля.