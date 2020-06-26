В Николаеве произошел конфликт со стрельбой между двумя приезжими, которые прибыли в город, чтобы предоставить услуги охраны физических лиц. Вероятно, еще не приступив к охранным мероприятиям, они начали распивать спиртное у подъезда, где они арендовали квартиру. Внезапно собутыльники стали ссориться и 38-летний киевлянин достал травматический пистолет и выстрелил напарнику в ногу. Об этом сообщается на сайте ГУНП Николаевской области.

За медицинской помощью 26-летний пострадавший не обращался, ранение было непроникающим. Но как оказалось, его обидчик очень хотел попасть за решетку якобы из-за кредитных долгов.

Стрелявший мужчина сам сообщил в полицию о случившемся. Патрульные доставили и его, и потерпевшего в Заводской отдел полиции. Пострадавший отказался писать заявление на коллегу, отметив, что претензий к нему он не имеет, поэтому утром мужчин отпустили, изъяв для проведения экспертизы пистолет.

Однако стрелявший накануне киевлянин не собирался оставаться на свободе и поэтому он снова выпил и сразу придумал способ, как снова оказаться за решеткой.

Мужчина позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании расположенного неподалеку супермаркета.

"На реагирование службам экстренного вызова злоумышленник дал полчаса. Патрульные полицейские застали нетрезвого жителя столицы у "заминированного" объекта. Мужчину снова доставили в Заводской отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК. За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 УК) злоумышленнику грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили свидетелей стрельбы. Граждане рассказали, что пытались вмешаться в конфликты и делали замечания мужчинам, что их действия несут угрозу окружающим. Действия охранника квалифицируются как хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас готовятся материалы для вручения мужчине сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Ранее "Страна" писала о том, что на остановке в Николаеве открыли стрельбу и ранили двух мужчин в плечо и ноги.

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