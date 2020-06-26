В пятницу, 26 июня, экс-президент Петр Порошенко устроил в Музее Гончара пресс-тур по выставке своих картин, которые арестованы по делу о незаконной переправке их через государственную границу.

На мероприятии устроили перформанс: картины экспонируют за решетками, по выставочному залу размещена колючая проволока. На мероприятии, как сообщил в Facebook экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, кроме журналистов присутствовали депутаты "Евросолидарности", которые "отбивали атаки режима".

Петр Порошенко в Facebook заявил, что в экспозиции присутствуют полотна Репина, Крижицкого, Тропинина, Бенуа, Лагорио, Малевича.

"Мы дождались снятия карантина и приглашаем всех посетить инсталляцию и выставку", - заявил Петр Порошенко.

Порошенко провел пресс-тур по выставке арестованных картин. Фото: Евросолидарность

Напомним, 26 мая Петра Порошенко вызывали на допрос в ГБР, касаться он должен был "картинного дела", однако в Госбюро расследований он не пришел. Зато открыл выставку с 43 полотнами, которые проходят по этому делу. В этот же день спецназ ГБР взял штурмом художественный музей Ивана Гончара.

"Страна" подробно разбиралась, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.

Также мы писали, что суд арестовал 42 картины, выставленные в Музее Гончара, но решил их не изымать.