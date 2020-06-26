Состояние избитого в Харькове координатора партии Шария Никиты Роженко врачи характеризуют как "стабильно тяжёлое". Медики пока не дают прогнозов по поводу его выздоровления.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила Наталья Гордиенко, представитель партии Шария в Харькове, в пятницу, 26 июня.

"Состояние Никиты стабильно тяжёлое. У него перебита орбитальная кость, он ничего не видит и плохо слышит, пропало обоняние. Сильнейший отёк. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Говорят, нужно подождать хотя бы 5-7 дней, пока сойдёт отёк. Пока что он находится в больнице, врачам огромная благодарность за профессиональную работу", - сказала Наталья Гордиенко.

Никита Роженко после избиения ничего не видит и плохо слышит. Фото: "Харьков Сейчас"

Напомним, в среду, 24 июня, в Харькове избили координатора партии Шария. Жертвой нападения стал Никита Роженко, который накануне избиения написал заявление в полицию об угрозах со стороны руководителей харьковского Нацкорпуса. Анатолий Шарий заявил, что это сделал Нацкорпус по заказу Офиса президента.

Лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев стал отрицать причастность организации к избиению Роженко.