На сайте главы "ДНР" Дениса Пушилина опубликован указ о разрешении выезда в Россию ему самому, его замам и остальным госслужащим для участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

До этого все чиновники "республики" в том числе при наличии российских паспортов не могли выезжать в Ростовскую область, так как в "ДНР" продолжается режим повышенной боевой готовности, предусматривающий запрет выезда.

По данным "Страны", бюджетников и других жителей "ДНР" массово не организуют для участия в российском голосовании. Им предоставлена возможность поехать на участки самостоятельно, купив билет на автобус. Запущены рейсы, которые осуществляют перевозки к населенным пунктам в Таганроге, селах Авило-Успенке, Покровском и Куйбышево.

Там расположены четыре избирательных участка, где смогут отдать голоса конкретно жители "ДНР", получившие российские паспорта по указу Путина. Опубликованы их номера и адреса:

УИК № 2190: г. Таганрог, ул. П.Тольятти, 32-2, здание МБОУ СОШ № 34.

УИК № 1018: Куйбышевский район, с. Куйбышево,ул. Театральная, 22,здание СДК.

УИК № 1110: Матвеево-Курганский район, с. Авило-Успенка, ул. Ленина, 60,здание СДК.

УИК № 1320:Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, 12, здание СДК.

После возвращения с голосования жителям "ДНР" разрешили не самоизолироваться на две недели.

Как сейчас осуществляется въезд\выезд из "ДНР" в Украину и Россию читайте в нашем материале.