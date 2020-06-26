Под зданием Киевского апелляционного суда, где сегодня рассматривают жалобу стороны защиты на меру пресечения, избранную Сергею Стерненко, сторонники радикала снова пытались напасть на журналиста.

Люди из группы поддержки Сергея Стерненко подошли к журналисту телеканала Zik Андрею Лащу, когда он делал прямое включение. В его адрес посыпались оскорбления из-за того, что он работает на канале, политика которого не устраивает радикалов.

Сторонники Стерненко начали скандировать "Ганьба". Но обошлось без драки. В ситуацию вмешалась полиция диалога. Правоохранители взяли в кольцо съемочную группу телеканала Zik, чтобы избежать провокаций.

Также полиция диалога в громкоговоритель предупредила сторонников Стерненко про недопустимость препятствия работе журналистов.

В результате сторонники Сергея Стерненко, который убил человека в Одессе, отошли от съемочной группы телеканала Zik. К этому их призвал один из организаторов акции, при этом оскорбив журналиста: "Пусть эта промосковская сволочь стоит здесь". После чего группа поддержки Стерненко отошла в сторону. В свою очередь, полиция продолжает держать в кольце журналиста Zik.

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

Также "Страна" сообщала, что 15 июня суд избрал меру пресечения Стерненко в виде домашнего ареста по адресу прописки в Одессе, но на следующий день сменил его на киевский.

Во время заседаний у здания суда происходили столкновения сторонников Стерненко с полицией и задержания.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины уже завершила досудебное расследование дела радикала Сергея Стерненко.