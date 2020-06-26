Сегодня, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский начал свою рабочую поездку в Херсонскую область. Эта поездка стала для него второй после выхода из режима самоизоляции и срочного выезда в Ивано-Франковскую область, которая сильно пострадала от наводнений.

В ходе своего визита в южный регион страны глава государства ознакомится с ходом реконструкции аэропорта "Херсон", примет участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"Президент так же ознакомится с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы "Большая стройка". Кроме этого, Владимир Зеленский примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что 26 июня Зеленский поздравил крымских татар с Днем национального флага.