76 человек в Кривичицком психоневрологическом интернате в Дунаевецком районе Хмельницкой области заразились коронавирусом.

Об этом сообщил в пресс-службе Хмельницкой ОГА в пятницу, 26 июня.

Как сообщается, пятеро заболевших пришлось госпитализировать. Они были доставлены в областную инфекционную больницу. В данный момент устанавливаются причины такой крупной вспышки.

По данным издания Подолье News, из 90 сотрудников интерната сейчас работают только 26.

"Как руководитель специфического заведения старался максимально придерживаться всех карантинных норм. Но пандемия не заставила себя ждать, и на сегодня имеем на территории 76 подтвержденных случаев на COVID-2019 Это большинство людей, которые находятся здесь. Дальше делаем тестирование. Состояние больных на данный момент удовлетворительное. Нет никаких карантинных нарушений. Находимся на обсервации. Есть проблемы по персоналу, они не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто покидают рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше. Завтра ожидаем еще 120 результатов тестов", - написал директор интерната Юрий Шубарский в Facebook.

Напомним, вчера в Славянском психоневрологическом интернате случилась вспышка Covid-19 среди медперсонала. За сутки там выявили 22 зараженных.

Как сообщалось, в Мукачево в психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку коронавируса.