В Верховной Раде появился законопроект, который регулирует деятельность риелторов.

При этом в рамках детенизации рынка предполагается, что все специалисты, которые будут этим заниматься, должны будут сдавать экзамены, а информация о них будет содержаться в единой базе.

Соответствующий законопроект №3618, обнародованный на сайте парламента.

Инициаторами проекта закона "О риелторской деятельности в Украине" выступили нардепы разных фракций, большинство из которых от "Слуги народа". В том числе 9 из 11 членов профильного комитета Рады, который будет рассматривать документ в пятницу.

Согласно законопроекту, каждую сделку риелторы будуть вносить в новый сервис - Единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелторские договоры не будут считаться законными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Также риелтор будет проводить паспортизацию объектов, без которой, например, прорекламировать свою квартиру (на сайте объявлений или другим образом) будет невозможно. За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи гривен.

Сами риелторы будут обязаны пройти профподготвку и сдавать квалификационный экзамен. Будет создан Единый реестр риелторской деятельности, куда внесут все сведения о специалистах.

Отметим, что новый законопроект не обязывает граждан обращаться исключительно к риэлторам во время операций по недвижимости.

За работу без риелторских свидетельств будут штрафовать от 8,5 до 17 000 гривен с конфискацией прибыли. И вдвое больше за повторное нарушение.

Напомним, "Страна" писала о том, как киевская недвижимость выходит из карантина.

Также мы сообщали о том, как карантин и девальвация меняют рынок недвижимости Украины.