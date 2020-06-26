Жертва изнасилования полицейскими в Кагарлыке 26-летняя Неля Погребицкая рассказала подробности того трагического дня, когда над ней издевались и пытали. Пострадавшая утверждает, что посторонние в отделении полиции слышали это, а некоторые и видели.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде", в пятницу, 26 июня.

Девушка поделилась, что насильник Николай Кузив угрожал ей и ранее. "Коля невзлюбил меня еще давно. Я помню, что еще сидели как-то у Миши, он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он ко мне подошел, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь". Так домогался меня", - рассказала Неля.



По словам девушки, она до сих живет в страхе, потому что один из них заявлял, что когда его выпустят, он начнет мстить. "Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет – меня или мою семью. Он говорил, выйду – тебя и твою семью уничтожу", – добавила она.



Первым, по словам девушки, над ней поиздевался Николай Кузив. "Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. И я не помню или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была", – сообщила она.



Жертва насилия отметила, что в тот момент в отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели. "Как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Уже как поиздевался надо мной, у меня уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал это "Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня", – рассказала девушка.



Неля рассказала, что полицейские выпустили ее только под утро, после чего она побежала в парк. "Я пошла в парк. Не пошла, а быстро побежала. Все болело, но думаю, лишь бы спрятаться: испуганная, вся трясусь", – вспомнила пострадавшая.

Напомним, "Страна" приводила жуткие подробности преступления полицейских из Кагарлыка, где двое полицейских пытали и насиловали в отделении 26-летнюю девушку.

Также мы писали, что жертве изнасилования Неле Погребицкой предоставлена личная охрана, а в ее доме установлена тревожная кнопка для немедленного вызова полиции.