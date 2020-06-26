После задержания на взятке губернатора Кировоградской области из Зе-команды Андрея Балоня в Офисе президента заявили, что власть заинтересована в независимом расследовании фактов его возможной коррупции. А посадки ждут и проворовавшихся чиновников и из старой, и из новой власти.

Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов, отвечающий за региональную политику (по сути он явлется куратором губернаторов, в том числе и Балоня).

"Перезагрузка, которая стала возможной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти. Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании", - сообщил Трофимов.

Также Сергей Трофимов, что посадки ждут как представителей прошлой власти, так и нынешних чиновников.

"Кроме того, выводы должны сделать и украинцы: посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому. В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", - заявил Сергей Трофимов.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, как поймали на взятке Зе-губернатора Андрея Балоня и что о нем известно.