Офис генпрокурора Украины исполнил решение Печерского районного суда Киева и закрыл уголовное дело VAB Банка против бизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"5 июня 2020 года по постановлению Печерского районного суда города Киева Офис Генерального прокурора обязали рассмотреть ходатайство об отмене постановления первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о закрытии уголовного производства, связанного с VAB банком, и отменить его. 24 июня 2020 года полный текст постановления официально поступил в Офис Генерального прокурора. 25 июня Офис Генерального прокурора исполнил определение суда, поскольку решения, постановления и определения суда подлежат исполнению всеми субъектами на всей территории Украины", - написала генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова отметила, что в тексте постановления судья четко прописал, что постановление обжалованию не подлежит.

Позже Бахматюк прокомментировал решение Офиса генпрокурора. Он отметил, что дело было надуманным и являлось результатом сговора экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и главы НАБУ Артема Сытника.

"Генеральная прокуратура Украины наконец поставила точку в так называемом "деле Бахматюка". Было выполнено законное решение Печерского районного суда Киева, который признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Касько, который с нарушением требований УПК и нарушением процессуальных сроков восстановил давно расследованное несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело. То, что восстановление надуманного дела было неслучайным, было понятно и профессиональным экспертам, и экономическому сообществу, как в Украине, так и за рубежом. Фактически это был результат сговора экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника, у каждого из которых были свои мотивы уничтожить мою компанию", - передает словам Бахматюка пресс-служба "Укрлендфарминг".

Он добавил, что теперь САП должна отменить все процессуальные действия против компании, так как дело закрыли.

"Следующий шаг должна сделать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая обязана отменить все процессуальные действия, которые были предприняты на основании сфабрикованного дела, ведь дело закрыто, и такие следственные действия являются незаконными. САП обязана выполнить законное решение суда и остановить террор компании, которая из-за этого понесла экономический ущерб", - говорится в обращении Бахматюка.

В то же время бизнесмен считает, что на САП будет оказано давление, чтобы дело не закрылось.

"Мы еще услышим хор псевдоактивистов на содержании, которые будут кричать, что дело нельзя было закрывать, что лучше было разорить компанию, чем наполнять государственный бюджет. Они будут апеллировать к САП. И надеюсь, САП будет прислушиваться к требованиям закона, а не к крикам этих заангажированных персонажей. Надеюсь, законное решение будет принято САП быстро, ведь каждый день без прессинга ускоряет восстановление нормальной работы компании как крупного налогоплательщика, восстанавливает веру общества в то, что Украина - правовое государство, и власть закона у нас превалирует над законом власти", - заявил Бахматюк.

Напомним, на этой неделе Бахматюк обратился к Венедиктовой с требованием закрыть дело против него так как со дня отмены решения о возобновлении уголовного дела Печерским райсудом прошлого уже 16 дней.

Как известно, Бахматюк подозревался в присвоении стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" НБУ (по этому делу также проходят и экс-чиновники Нацбанка). Однако он считает, что эти обвинения полностью сфабрикованными и основанными на личной мести Сытника.

"Страна" подробно писала о том, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.