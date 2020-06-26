В Днепре покончил с собой полковник полиции Павел Савенко, который до января 2020 года занимал пост начальника отдела криминального анализа ГУНП Днепропетровской области. Трагедия произошла в четверг, 25 июня, в квартире на улице Янгеля, где полицейский жил со своей семьей. Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что около 20:30 тело погибшего обнаружила его жена, которая вернулась после прогулки с ребенком. Женщина увидела, что в одной из комнат дверь закрыты изнутри. Когда она смогла ее открыть, то обнаружила тело своего мужа. Мужчина выстрелил себе в правый висок. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона.

В квартире, где застрелился полицейский, предсмертную записку не нашли. Жена правоохранителя не понимает, почему ее муж решил покончил жизнь самоубийством.

О смерти полковника Савенко на своей странице в соцсети написал его коллега Денис Пефтиев.

"Он первым в Украине создал ситуационный центр в Днепропетровской области в 2013-2014 году, после его наработки легли в основу системы ситуационных центров по всей стране. Его наработки в операционном анализе стали основой системы криминального анализа на национальном уровне", - пишет автор поста.

Он называет погибшего коллегу лучшим руководителем подразделения криминального анализа в Украине.

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